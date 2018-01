América Latina dividida pela guerra A América Latina está dividida pela guerra anglo-americana contra o Iraque. Segundo pesquisa realizada pela sede chilena da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso), sete governos aprovam a guerra, sete se opõem, sendo que destes, quatro a rejeitam e três a lamentam, e três outros governos estão na chamada fina linha da ambiguidade ou "em cima do muro". Com base nas declarações oficiais de 17 países, a reconhecida Flacso afirmou em seu estudo que o Brasil, Cuba e Venezuela são contra guerra, assim como a Argentina, apesar de que alguns analistas políticos argentinos consideram que a posição declarada pelo governo Duhalde tenha sido superficial em relação ao assunto. Enquanto o chanceler argentino, Carlos Ruckauf, opinou que o tema teria de ser tratado pelo Conselho de Segurança da ONU, o presidente Eduardo Duhalde foi mais direto, posicionado contra o conflito bélico. Tal opinião foi emitida depois do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiar a guerra, e da manifestação do desejo do chanceler brasileiro, Celso Amorim, de realizar uma reunião entre Lula e o presidente norte-americano, George W. Bush para analisar o conflito e a aspiração do governo brasileiro de ampliar o Conselho de Segurança. Flacso cita o eterno anseio do Brasil de ocupar um lugar permanente neste Conselho e os votos diferentes dos principais sócios do Mercosul, Argentina e Brasil, na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. O estudo questiona os benefícios que teriam os países que apóiam a guerra, como Colômbia, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Nicarágua e República Dominicana, e os riscos que implicam para aqueles que a rejeitam (Argentina, Brasil, Cuba e Venezuela), e os que a "lamentam", como Chile, México e Peru. Além, de perguntar o que aconteceria nos países que têm-se mostrado ambíguos: Bolívia, Equador e Uruguai. Para Chile e México que foram a favor de dar mais tempo à inspeção das supostas armas no Iraque, a demonstração foi de não oposição aberta à Bush, mas também de não aval aos ataques. Para o México, tão próximo dos Estados Unidos, a situação é analisada como ficar entre a cruz e a espada: como rejeitar a guerra sem ir contra seu vizinho Bush? Para Vicente Fox, a ambiguidade lhe rendeu os frutos da popularidade que aumentou 80%, segundo pesquisa de opinião oficial de seu governo. Para Argentina, conforme análise da Flacso, o governo é de transição e o país está na reta final das eleições, o que não geraria retaliações. Um endurecimento do diálogo entre o Brasil e os EUA não seria um cenário impossível, enquanto que em países como Costa Rita, praticamente neutro, o apoio às forças anglo-americanas disparou somente um duro debate entre o governo e a oposição. Entre os países latinos que estão apoiando a guerra, a Flacso diz que os interesses são distintos. A Colômbia fortalece sua posição internacional para conseguir aliados que a ajude a derrotar o terrorismo interno, e o combate ao narcotráfico. Enquanto que os países da América Central têm o interesse voltado para a negociação um acordo de livre comércio, conclui o estudo. Veja o especial: