América Latina e UE pregam metas globais contra crise alimentar A América Latina e a União Européia alertaram na cúpula de Lima que é preciso estabelecer objetivos globais urgentes para evitar que a crise dos alimentos no mundo mate milhões de pessoas de fome. A proposta foi lançada pelo presidente peruano, Alan García, no início de uma reunião de líderes da América Latina, do Caribe e da União Européia nesta sexta-feira, em Lima. Em resposta, líderes de ambos os blocos se comprometeram a tomar medidas concretas para evitar o agravamento da crise alimentar, sentida especialmente na América Central. "Que não recaia sobre nós a vergonha de não ter feito algo concreto e coordenado para evitar este inferno que se move sobre centenas de milhões de seres humanos carentes de alimentos", disse García no discurso de abertura da cúpula, em que propôs discussões sobre os temas comuns, ao invés dos assuntos polêmicos. "Alguns podem dizer que não são responsáveis pela mudança de cultivos para os biocombustíveis, outros poderão dizer que [a crise] é resultado do aumento do consumo dos grandes povos [China e Índia], mas a verdade é que inevitavelmente em curto prazo, se é que já não começou esta crise, centenas de milhões de seres humanos estarão ameaçados pela fome", acrescentou. O uso de biocombustíveis -- defendido especialmente pelo Brasil -- estará na pauta da cúpula. Em declarações à imprensa, os presidentes do Chile, Michelle Bachelet, e da Venezuela, Hugo Chávez, cobraram medidas concretas da reunião de chefes de governo. Chávez disse na quinta-feira que aproveitará o evento para propor a criação de um fundo especial contra a pobreza, que poderia alcançar até 1 bilhão de dólares se for apoiado pelos governos da América Latina e Europa. García, por sua vez, propôs a aplicação de uma taxa de meio dólar por barril de petróleo ou gás liquefeito para financiar um fundo que ajude a recuperar florestas do mundo, como medida paliativa contra o aquecimento global. Ele mencionou também que os governos poderiam fixar como meta a elevação de sua produção de alimentos em 2 por cento. Em discurso, o presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, também manifestou preocupação com a crise alimentar, e afirmou que "a União Européia considera imprescindível uma reação urgente." (Reportagem adicional de Teresa Céspedes, Marco Aquino e Jean Luis Arce)