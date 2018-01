América Latina se compromete em erradicar trabalho infantil Mais de 100 especialistas e autoridades de vários países da América, Europa e Ásia, que participaram do Encontro Internacional Pró-Criança, em Quito, se comprometeram a acabar com o trabalho infantil na América Latina antes do ano 2020. O encontro, que começou na segunda-feira, terminou na quarta-feira com uma declaração final estabelecendo seis eixos de ação para promover ações que acabem com o trabalho infantil, de forma gradual, nos próximos 13 anos. Foi sugerido aos governos da região "aprofundar o diálogo social" entre o setor público, privado, sindicatos e empresários com o objetivo de aplicar "políticas ativas contra o trabalho infantil" e "melhorar a mobilização de recursos". Os participantes também pedem aos chefes de Estado e de governo, que se reunirão na próxima Cúpula Ibero-Americana, que avaliem a situação do trabalho infantil nos seus países. Dos empresários, eles exigiram procedimentos "para prevenir qualquer forma de trabalho infantil nas empresas". Outra recomendação do texto final da reunião aos Estados latino-americanos é aproveitar parte dos recursos recebidos da cooperação internacional em "mecanismos de prevenção e de reinserção social" das crianças trabalhadoras. O encontro de Quito reuniu autoridades e especialistas da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Índia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.