American Airlines anuncia 20 mil demissões A AMR Corp., controladora da companhia aérea American Airlines (AA), irá cortar pelo menos 20 mil postos de trabalho por causa da redução de 20% na programação de vôos da empresa. Outros motivos, como novos sistemas de segurança e queda no número de passageiros, também foram utilizados pela companhia como justificativa pelos cortes. De acordo com o comunicado da empresa, o quadro será reduzido em todas as categorias, desde a gerência até os grupos de apoio em terra. Os cortes afetarão não só a American, mas também a American Eagle e a Trans World Airlines, outras companhias do grupo. A AA informou ainda que irá oferecer alternativas para os funcionários dispensados. No entanto, não utilizará nenhum mecanismo tradicional, como aposentadoria antecipada ou ajudas extras. A empresa afirma estar em situação financeira delicada com o cenário recessivo atual. A justificativa é de que estes programas tradicionais colocariam a companhia em situação ainda pior. A AA informou que possui cerca de 138 mil funcionários. Os cortes representam 14% de sua força de trabalho total. Assim como a empresa, outras do setor, como Continental Airlines, United Airlines, Delta Airlines, entre outras, informaram que terão de reduzir suas quantidades de vôos em 20%, o que acarretará em demissões. No último sábado a Continental informou que vai demitir 12 mil de seus 56 mil trabalhadores.