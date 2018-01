American Airlines confirma vôo São Paulo-NY Funcionários da companhia American Airlines no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informam que o vôo de São Paulo para Nova York, previsto para para as 23h30, está confirmado. Segundo eles, o Boeing que fará a viagem já está no Brasil. A Infraero, estatal que administra os aeroportos do País, informou que não recebeu avisos de cancelamento de vôos por parte da American Airlines. Um Airbus 300 da American Airlines caiu esta manhã no bairro do Queens, em Nova York. O espaço aéreo na cidade ficou temporariamente fechado, diante da possibilidade de ameaça de um novo ataque terrorista. A American Airlines informou também que mantém os vôos de hoje de São Paulo para Miami, às 23h, e para Dallas, à 0h45.