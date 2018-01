American Airlines é impedida de pousar em Quito O consórcio Quiport, que administra o terminal de passageiros do aeroporto "Mariscal Sucre" de Quito, impediu a companhia americana American Airlines (AA) de usar suas instalações devido a um conflito tributário, informou nesta segunda-feira a emissora de TV "Ecuavisa". O Quiport sancionou a American Airlines e decidiu impedir que seus aviões cheguem ao terminal de passageiros alegando que a companhia americana decidiu consignar seus impostos e taxas aeroportuárias a um juiz da cidade, antes que entregá-la aos administradores. A American Airlines e outras companhias aéreas que operam no aeroporto de Quito mantêm um conflito com o Quiport pelas tarifas impostas pelo consórcio, que qualificam como excessivas. José de la Garza, representante da AA, disse à "Ecuavisa" que sua companhia não deixou de cumprir o pagamento das tarifas e impostos, e insistiu em que, pelo conflito com o Quiport, esses valores foram consignados a um juiz. De la Garza assinalou que seus aviões estão descendo na Base da Força Aérea Equatoriana, onde seus passageiros desembarcam. O representante lamentou que seus clientes tenham de ser transferidos em ônibus da Base Aérea à zona de saída internacional do aeroporto. Até o momento, o consórcio Quiport se pronunciou sobre o assunto.