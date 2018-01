American confirma que Airbus transportava 255 pessoas A American Airlines confirmou em um comunicado que havia 255 pessoas a bordo do Airbus A-300 que caiu esta manhã no bairro nova-iorquino do Queens. Do total de pessoas no avião, 246 eram passageiros e nove faziam parte da tripulação. A CNN havia divulgado anteriormente que a aeronave era um Boeing 767.