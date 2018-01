Americana dá à luz sétuplos Pesando menos de 1 kg cada um, cinco meninos e duas meninas nasceram e foram imediatamente colocados em incubadoras num hospital de Washington - os primeiros desde 1997 nos EUA. Segundo o dr. Craig Winkel, é crítico o estado de saúde dos bebês, cujo peso, variando entre 910 e 1080 gramas, é considerado um fator de alto risco. Os sétuplos nasceram em uma cesárea realizada no hospital da Universidade de Georgetown. Os médicos disseram que a mãe, que não foi identificada, é uma muçulmana que havia se submetido a tratamento de fertilidade. Acrescentaram que devido à sua religião ela decidiu não abortar nenhum dos bebês, apesar de lhe ter sido oferecida uma alternativa para aumentar a possibilidade de sobrevivência dos demais. Há somente outros dois grupos de sétuplos vivos no mundo um deles nascido em 1998 na Arábia Saudita e outro em novembro de 1997 nos EUA. Embora os pais já tenham escolhido nomes para as crianças, os médicos estão preferindo identificar os bebês pelas letras de "A" a "G". As meninas são identificadas por "B" e "D".