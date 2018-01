Americana é condenada à morte em Omã por matar marido Uma corte de Omã condenou hoje uma americana pelo assassinato do marido e a sentenciou à morte. Em um caso separado, uma alemã e quatro cúmplices omanis foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato do pai da estrangeira. A americana Rebecca Thompson e seu filho de 14 anos, Derrick, foram condenados pelo assassinato de Mark Thompson em 1º de janeiro. O motivo do crime não foi revelado. O filho foi sentenciado a três anos de detenção, mas será deportado para os Estados Unidos.