Americana ganha R$ 5 mil por ter o tênis mais malcheiroso Katherine Tuck, de 13 anos, conseguiu um prêmio inusitado nesta terça: ela ganhou US$ 2.500 (cerca de R$ 5 mil) por ter o tênis mais malcheiroso, no 32.º concurso nacional anual de odores, promovido por fabricantes de produtos contra o mau cheiro nos calçados. Ela apresentou um tênis usado por cerca de 1 ano e meio e pouco lavado, da marca Nike. Sua mãe, Paula, não escondeu a alegria com a vitória. "Estou muito orgulhosa do pouco cuidado dela", resumiu a senhora Tuck. Katherine conta que o tênis foi utilizado neste período para jogar futebol e basquete na escola, em Utah. Porém, Katherine quase não conseguiu disputar o concurso, pois teve dificuldades para chegar - perdeu a conexão de um vôo em Vermont, precisando ir de carro até Montpelier, e sua bagagem só chegou na véspera do concurso. Para que o calçado candidato ao prêmio pudesse ser avaliado, era preciso que o dono o calçasse, desse um salto e uma volta. Um dos jurados, William Fraser, para melhor avaliar os concorrentes, usava até um tipo de pena.