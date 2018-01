Americana morre procurando celular no trilho do metrô Uma jovem de 19 anos foi esmagada por uma composição do metrô depois de pular nos trilhos para procurar o aparelho de celular que havia deixado cair, disse a polícia. Lina Villegas foi declarada morta numa estação de metrô do Queens. Ela havia derrubado o celular e estava nos trilhos qunado foi atingida, disse a polícia. A vítima viu o trem chegando mas não coinseguiu retornar à plataforma a tempo.