Americana paga compras com nota de US$ 1 milhão. Falsa Alice Pike, 35, retirou a nota da carteira no caixa de uma loja Wal-Mart na cidade de Covington, no Estado da Geórgia. Era uma cédula de US$ 1 milhão. Segundo a polícia, Alice queria pagar com ela uma conta no valor de US$ 1.672 e pediu o troco. A pessoa que estava no caixa percebeu imediatamente que o dinheiro ? com uma imagem da Estátua da Liberdade ? era falso. Chamou o gerente, que alertou a polícia. Não foram necessários grandes exames da nota: o Tesouro americano não faz notas de US$ 1 milhão. A cédula de maior valor é a de US$ 100. Em 1969, o Departamento do Tesouro tirou de circulação as notas de US$ 500, US$ 1000 e US$ 10 mil, porque elas não eram utilizadas. "É a primeira vez na minha carreira que vejo alguém tentando usar uma nota de US$ 1 milhão", contou o chefe de polícia local, Almond Turner, ao diário Houston Chronicle. "A nota era verde, mas dava para dizer que não era de verdade." Alice Pike foi detida com três notas falsas desse valor. Ela disse ter recebido as cédulas de seu marido.