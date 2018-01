Americana recebe cartas após 50 anos Uma moradora de Michigan, EUA, recebeu uma carta de sua avó - enviada há 50 anos. Martha Croft, que está com 69 anos, estudava na Central Michigan University quando a carta foi enviada, em 1952. A direção da universidade encontrou a correpondência durante reformas e procurou Matha em sua casa, na área rural da cidade de Petoskey. Segundo o New York Post, sua avó, Marie Hill, mandou a carta da Flórida. Dentro do envelope, que estava totalmente marrom, havia algumas pétalas de rosas e um bilhete escrito à mão.