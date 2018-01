Americana se apresenta nua em audiência com juíza A norte-americana Terri Sue Webb, de 26 anos, compareceu na quarta-feira à corte do município de Deschutes, no Oregon, para contestar uma multa que recebeu em julho. Terri, que foi multada por conduta escandalosa ao andar de bicicleta nua no centro do distrito de Bend, compareceu também nua à audiência com a juíza Barbara Haslinger. A juíza deu à jovem uma chance de se vestir e depois ordenou sua prisão por desobediência à corte. Terri foi condenada na quinta-feira a um ano de liberdade condicional e deverá fazer um exame de saúde mental. A juíza Haslinger disse que Terri será obrigada a se apresentar à corte todos os dias completamente vestida. Caso ela não obedeça, será condenada a 29 dias de prisão, garantiu a juíza.