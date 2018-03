Americana tem a casa demolida por engano A casa de Jenny Lopez foi reduzida a uma pilha de entulho por engano: uma equipe de demolição se confundiu e derrubou a edificação errada. A casa que deveria ter vindo abaixo fica do outro lado da rua. Jenny viveu no imóvel destruído por 30 anos e, embora ninguém morasse na casa que acabou demolida, a família tinha a esperança de vendê-la. A empresa Foresight Investment Group of Phoenix havia contratado uma equipe para demolir a casa do outro lado da rua, que estava vazia, com portas e janelas lacradas. Vizinhos que viram o equipamento de demolição no jardim de Jenny correram para avisar a família. Quando as pessoas chegaram, no entanto, o serviço já havia sido feito. O trabalhador de demolição David Gomez preferiu não comentar o ocorrido, mas disse numa entrevista para televisão que provavelmente ficaria desempregado.