Americano admite ter ordenado ataque contra hotel O capitão americano Philip Wolford admitiu, em entrevista publicada pelo semanário francês Le Nouvel Observateur, ter sido o responsável pelo disparo contra dois andares do Hotel Palestina, em Bagdá, que causou a morte de dois jornalistas - o espanhol José Couso e o ucraniano Taras Protsyuk. Ele disse ter ordenado o fogo a um dos tanques sob seu comando depois que um soldado alertou para um homem no telhado do edifício que observava a movimentação da coluna com um binóculo. "Essa é a regra", declarou Wolford, antes de confessar que só 20 minutos depois do disparo ele ficou sabendo que se tratava de um hotel de jornalistas. Pela versão divulgada pelo Pentágono logo depois do tiro, a coluna de tanques tinha sido alvo de disparos de franco-atiradores que estariam no edifício. A informação foi contestada pelos jornalistas, segundo os quais os soldados tinham confundido algum fotógrafo ou cinegrafista com um atirador iraquiano. Veja o especial :