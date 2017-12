Americano bate recorde ao dar volta ao mundo sem escalas O aventureiro americano Steve Fossett bateu hoje um novo recorde ao dar a volta ao mundo sozinho e sem escalas a bordo de seu avião Virgin Atlantic GlobalFlyer, segundo informou a rede britânica BBC. O novo registro histórico foi obtido enquanto o GlobalFlyer sobrevoava a cidade de Shannon, na Irlanda. A aterrissagem da aeronave de Fossett deveria ocorrer às 15h (de Brasília) deste sábado no aeroporto de Kent (sudeste da Inglaterra), mas o aparelho seguiu para Bournemouth (sul) por falta de combustível. Fossett, de 61 anos, deixou o Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral (Flórida, Estados Unidos), na última quarta-feira, com o propósito de completar uma travessia sem escalas ao redor do mundo com um avião monomotor de asa flexível de cerca de 35 metros. Na tentativa de estabelecer um novo recorde, Fossett deu uma volta ao mundo e cruzou duas vezes o Atlântico. Fossett superou assim a marca vigente até agora, estabelecida pelos pilotos Dick Rutan e Jeana Yeager e obtida em 1986 com 40.212 quilômetros percorridos. Com a viagem, Fossett foi submetido a vários desafios, como a falta de sono e altas temperaturas na cabine. O aventureiro americano já possui vários recordes em outras modalidades, incluindo vela. Fossett se transformou, em 2005, na primeira pessoa a viajar sozinha, sem parar e sem reabastecer, ao redor do mundo, em uma travessia que completou em 67 horas e um minuto.