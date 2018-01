Americano, britânico e canadenses são mortos no Iraque Um cidadão americano, seqüestrado ano passado junto de três outros ativistas, um britânico e dois canadenses no Iraque, foi morto, de acordo com fontes do Departamento de Defesa dos EUA. As fontes acrescentaram que o corpo de Tom Fox, de 54 anos, foi encontrado nesta sexta no Iraque. Se desconhece o paradeiro dos outros três. As fontes assinalaram que a embaixada dos EUA em Bagdá está investigando o caso e que a família do ativista já foi avisada. "Nossas condolências aos familiares" de Fox, disse um porta-voz do Departamento do Estado. O governo dos EUA insiste para que "todos os reféns sejam postos em liberdade de maneira incondicional", acrescentou o porta-voz. A notícia da morte de Fox se deu após um vídeo de 28 de fevereiro que mostrava três dos quatro ativistas cristãos. Entre eles estava Fox, que era o quarto integrante do grupo, desaparecido em 26 de novembro.