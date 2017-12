Americano contamina sopa para processar fabricante Um homem confessou na terça-feira num tribunal federal de Atlanta, no estado da Geórgia, ter contaminado a sopa de seus filhos para depois processar a empresa fabricante, disseram fontes judiciais. Segundo o promotor David Nahmias, William Allen Cunningham admitiu que pôs substâncias perigosas na sopa que deu a seus dois filhos e depois telefonou à empresa fabricante, a Campbell Soup Co., para dizer que ela estava contaminada. Em janeiro do ano passado, o filho de 3 anos e a filha de 18 meses de Cunningham foram hospitalizados com problemas estomacais. As autoridades disseram que a sopa continha fluido para isqueiro. Após reconhecer sua culpa num acordo extrajudicial, Cunningham pode ser condenado a cinco anos de prisão, disseram fontes oficiais.