Americano diz que EUA sabem que Brasil não tem ?vaca louca? Kevin Herglotz, assessor de imprensa da secretária do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Ann Veneman, informou há pouco à Agência Estado que o encontro entre a secretária e o ministro Pratini de Moraes foi extremamentre cordial e que os Estados Unidos têm todo o interesse de trabalhar com o governo brasileiro para resolver a questão da suspensão das importações de carne. O assessor disse que os Estados Unidos sabem que o Brasil está livre da doença da ?vaca louca? no seu rebanho bovino, e, assim que houver uma avaliação dos documentos entregues pelo governo brasileiro, os norte-americanos vão resolver o problema da suspensão.