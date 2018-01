Americano e criança afegã ficam feridos em ataque suicida Um cidadão americano e uma criança afegã ficaram feridos nesta segunda-feira, 19, quando um terrorista suicida jogou seu carro carregado de explosivos contra um veículo da embaixada dos Estados Unidos em Cabul, informou uma fonte oficial. O cidadão americano ficou gravemente ferido no ataque, que ocorreu na estrada que une Cabul à cidade de Jalalabad (leste), informou a vice-porta-voz da embaixada americana no Afeganistão, Laura Gritz. O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Zemarai Bashary, disse que o atentado também causou ferimentos a um menino afegão, que foi levado para um hospital da região. A área do ataque foi isolada e foram mobilizados agentes da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Este é o nono ataque suicida ocorrido no Afeganistão em sete dias, e o primeiro deste tipo cometido em 2007 na capital afegã.