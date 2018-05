Americano é culpado por estupro e morte no Iraque Uma corte militar nos EUA julgou ontem o soldado americano Jesse Spielman, de 22 anos, culpado por participar no estupro e assassinato de uma adolescente iraquiana. Abeer Qassim al-Janabiat, de 14 anos, foi morta por um grupo de cinco militares dos EUA, que também assassinaram sua família, em março de 2006. Dois deles já foram condenados a 90 e 100 anos da prisão e o líder do grupo pode receber a pena de morte. A sentença de Spielman ainda não foi divulgada. Além de estupro e assassinato, ele foi considerado culpado por invasão de domicílio e conspiração para cometer estupro.