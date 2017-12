Americano é detido na China acusado de espionagem Um cidadão norte-americano foi detido na China sob a acusação de espionar para a província de Taiwan, revelou hoje, em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Richard Boucher. O homem foi identificado como Wu Jianming e sua prisão fora efetuada no dia 8 deste mês. "Fomos informados de que Wu está sendo questionado por supostas atividades de espionagem a favor de Taiwan", disse o porta-voz, acrescentando que os EUA "estão preocupados" com esta prisão, assim como com a detenção de outro norte-americano e dois chineses residentes em Washington por parte das autoridades de Pequim.