Americano é morto a tiros na Arábia Saudita Um americano foi morto a tiros neste sábado na capital saudita, informou o chefe da polícia de Riad, o terceiro ocidental assassinado no reino em uma semana. A identidade do americano não foi imediatamente revelada. Segundo a rede de tevê por satélite Al-Arabiya, o americano estava estacionando o carro na garagem de sua casa no bairro de Malaz quando dois ou três militantes o atingiram nas costas. Os atacantes, então, se aproximaram e deram dois tiros à queima-roupa. Ataques de militantes contra alvos ocidentais e governamentais se intensificaram nos últimos dois meses, apesar de uma ampla campanha do governo contra terroristas que começou após atentados suicidas a bomba no ano passado. A série de ataques tem levantado temores sobre a estabilidade no maior produtor de petróleo do mundo. No último grande ataque, em 29 de maio, quatro militantes invadiram um complexo residencial na cidade sulista de Khobar, matando 22 pessoas, a maioria de trabalhadores estrangeiros do setor petrolífero. A rede terrorista Al-Qaeda, liderada pelo dissidente saudita Osama bin Laden, assumiu responsabilidade pelo atentado. Os Estados Unidos, então, exortaram todos seus cidadãos a abandonar o reino. Na terça-feira um agente de segurança particular americano havia sido morto a tiros em Riad. No domingo passado, um cinegrafista irlandês foi morto a tiros e um correspondente britânico da BBC ficou gravemente ferido quando filmavam um bairro da capital.