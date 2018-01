Americano é morto; foguetes atingem aeroporto de Bagdá Um soldado americano morreu e outro ficou ferido com a explosão de uma bomba em Iskandariya, 56 km ao sul de Bagdá. Na capital iraquiana, dois foguetes disparados pela resistência iraquiana atingiram a área do aeroporto internacional da cidade, usado como base militar dos EUA. Não há informes sobre danos ou vítimas. Durante o final de semana, três soldados - dois deles de origem mexicana - morreram na explosão de uma bomba em uma estrada no norte do país, informou o Departamento de Defesa. O veículo que transportava os soldados se chocou contra uma mina terrestre. Os três eram mecânicos na Companhia A, do 4º Batalhão de Apoio Avançado. A morte ocorrida hoje eleva para 527 o número de mortes entre os militares dos EUA desde o começo da guerra no Iraque, em 20 de março; 388 dessas mortes aconteceram depois de 1º de maio, quando o presidente George W. Bush declarou os combates encerrados. A coalizão que invadiu e ocupa o Iraque contabiliza 625 militares mortos desde o início da guerra.