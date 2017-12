Americano é nomeado subsecretário da ONU O secretário-geral da ONU, Bann Ki-moon, nomeou, nesta sexta-feira, o diplomata americano Lyn Pascoe como subsecretário de Assuntos Políticos, uma das posições mais cobiçadas nessa organização mundial. O anúncio foi feito por seu chefe de gabinete, o indiano Vijay Nambiar, que também divulgou outras nomeações de alto nível, após anotar que a escolha foi feita "com base nas capacidades dos candidatos e levando em consideração questões de gênero e de distribuição geográfica". Pascoe, que desde novembro de 2004 era embaixador dos EUA na Indonésia, ocupará o cargo de subsecretário-geral para Assuntos Políticos, em substituição ao nigeriano Ibrahim Gambari. Sua carreira profissional se destaca por seu trabalho em posições diplomáticas na União Soviética e na China, além do trabalho como diretor do Instituto Americano em Taiwan. Ban também nomeou o chinês Sha Zulang como subsecretário-geral de Assuntos Políticos e Sociais, em substituição ao colombiano José Antonio Ocampo. Sha, de 60 anos, era o representante especial da China no Escritório da ONU em Genebra, e a maior parte de sua experiência profissional se centrou em assuntos de desarmamento e nos campos de desenvolvimento e econômico social, especialmente no marco da Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O japonês Kiyotaka Akasaka ocupará o cargo deixado pelo indiano Shashi Taroor como subsecretário para o Departamento de Informação e Comunicações da ONU. O egípcio Muhammad Shaaban se transformará no subsecretário-geral para a Assembléia Geral e Gestão de Conferências. Shaaban era o coordenador nacional para as Iniciativas de Reformas no Oriente Médio e um assessor do Ministério de Assuntos Exteriores do Egito.