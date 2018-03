Americano é preso por jogar bebê do 7º andar Um americano foi preso, nesta semana, depois de ter jogado sua filha de 10 meses de uma janela do sétimo andar de um prédio em Peekskill, nas imediações de Nova York. A menina, Meana, sobreviveu à queda de 25 metros com pequenos cortes e contusões. Segundo a polícia, a queda foi amortecida pelos galhos de uma árvore. O incidente ocorreu no sábado, durante uma discussão entre o pais separados da menina. Willie Williams ameaçou matar a ex-mulher se ela não voltasse para ele. Depois, segurando a criança pelos pés, pendurou-a para fora da janela. Quando a ex-mulher telefonou para a polícia, Williams soltou o bebê.