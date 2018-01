Americano e rebeldes morrem em ataque de talebans no Afeganistão Pelo menos dois soldados da coalizão internacional liderada pelos EUA e 12 rebeldes morreram, em um ataque de supostos talebans contra uma base militar em Helmand, no sul do Afeganistão, informaram fontes militares. Um dos soldados mortos é americano. A nacionalidade do segundo ainda não foi confirmada pelas autoridades. Outros quatro oficiais da coalizão, um deles também americano, ficaram feridos na ação. A região de Helmand é reduto da insurgência, além de ser a região afegã com maior produção da planta da qual se extrai o ópio. Há tempos se prevê que uma forte campanha de erradicação desta planta poderia provocar uma onda de violência na região. O comunicado militar que informou sobre o ataque não esclareceu se este está relacionado com o tráfico de ópio em Helmand. Os talebans utilizam as montanhas de Helmand para como esconderijo e muitos deles cruzam freqüentemente a fronteira sul entre o Afeganistão e o Paquistão para refugiar-se no país vizinho.