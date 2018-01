Americano encontra caixa com restos de crianças Um homem que examinava o conteúdo de um armazém encontrou os restos mortais de três crianças acondicionados em caixas, informam autoridades. O homem comprou todo o conteúdo do armazém abandonado por US$ 75 num leilão, e levou os bens para casa. Ele encontrou o primeiro corpo enquanto abria as caixas e logo chamou a polícia. Um corpo estava embrulhado numa colcha. Os outros dois estavam na mesma caixa, embrulhados em plástico. As autoridades estimam que cada criança teria cerca de um mês de idade, e que os corpos estavam armazenados há oito anos. A cidade de Safford tem 9.000 habitantes. O último aluguel pelo armazém foi pago em 1994.