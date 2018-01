Americano ganha sozinho US$ 314,9 milhões em loteria O Natal já se foi, mas para o ganhador de um prêmio de loteria no valor de US$ 314,9 milhões ele deve durar para sempre. O prêmio é o terceiro maior da história da loteria norte-americana e é o maior prêmio já pago a um apostador que comprou apenas um bilhete. Um inesperado concurso de Natal válido pela loteria Powerball elevou o prêmio de US$ 280 milhões a US$ 314,9 milhões poucos dias antes do sorteio, no maior prêmio já pago por uma loteria interestadual. O sorteio ocorreu ontem à noite. O ganhador tem a opção de receber um prêmio único de US$ 170 milhões, pré-impostos, ou receber o prêmio total em parcelas pagas durante 29 anos. Segundo o porta-voz da Associação Interestadual de Loterias, Joe Mahoney, o bilhete premiado foi comprado na segunda-feira à noite na loja C&L Super Serve de Hurricane, 40 quilômetros a oeste de Charleston. Os números sorteados foram 5, 14, 16, 29 e 53. A Powerball, ou "bola forte", era 7.