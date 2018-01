Americano morre ao cair em fonte termal

O corpo do americano que caiu na fonte termal do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, se dissolveu nas águas ácidas em ebulição da lagoa, segundo relatório sobre o acidente divulgado nesta quinta-feira, 17.

Collin Scott, 23, estava testando a temperatura da água para dar um mergulho quando se desequilibrou e caiu na fonte. A irmã dele, que também estava no parque, gravava um vídeo no celular e registrou o acidente, mas as imagens não foram divulgadas.

De acordo com o relatório feito por funcionários do parque, os irmãos entraram em uma área proibida, sinalizada com placas de perigo. O corpo da vítima não foi recuperado.

Segundo o historiador do parque, Lee Whittlesey, 22 pessoas morreram desde 1870 nas águas termais, que atingem temperaturas de até 121 graus. O caso mais recente foi em 2000, quando uma funcionária do parque mergulhou na fonte após confundi-la com um córrego. Cerca de 4 milhões de pessoas visitam o Parque Nacional de Yellowstone a cada ano.

(Com informações da AFP e da Reuters.)