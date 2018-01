Americano morre em ataque de urso pardo

Um americano foi morto e seu corpo parcialmente devorado em um ataque atribuído a ao menos um urso pardo no famoso Parque Nacional de Yellowstone (noroeste dos Estados Unidos), informaram as autoridades.

O serviço de parques nacionais indicou que o corpo do homem foi encontrado na sexta-feira e, embora a causa exata da morte não tenha sido determinada, apresentava feridas nos antebraços o que indicava que ele tinha tentado se defender.

"Com base nas pegadas parciais encontradas no local, parece que um urso pardo e pelo menos um cachorro (...) estiveram presentes e, provavelmente, envolvidos no incidente", indicou o serviço em um comunicado divulgado no sábado.

O homem, nascido em Montana (norte) e trabalhava em uma empresa que gerencia três clínicas de saúde no parque, foi dado como desaparecido na sexta-feira de manhã, quando não apareceu para trabalhar.

O corpo da vítima foi parcialmente comido e "ocultado" - ou coberto - perto do lago Village, segundo funcionários do parque. Biólogos montaram armadilhas para ursos na área e, se for verificado que algum deles esteve envolvido no incidente, será morto. / AFP