Americano morre em queda de helicóptero no Iraque Um helicóptero militar dos EUA caiu a oeste de Bagdá, ferindo um soldado americano e matando outro, informam os militares. A causa da queda ainda é desconhecida. O OH-58 Kiowa Warrior caiu perto da cidade de Faluja, no chamado Triângulo Sunita, onde a resistência à ocupação do país é mais intensa. Rebeldes da área já derrubaram outros helicópteros americanos. Depois da queda, tropas dos EUA vasculharam a cidade, bloqueando ruas e revistando casas e lojas. A cena do desastre foi isolada por militares e os jornalistas não tiveram acesso ao local.