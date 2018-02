Americano pode ter atingido prédio intencionalmente O piloto de um pequeno avião que bateu contra um prédio no Texas pode ter deliberadamente atingido os escritórios da Receita americana (IRS, na siga em inglês), após uma disputa fiscal. O piloto, Joseph Stack, postou na internet um manifesto contra o governo sugerindo sua responsabilidade no episódio. Dois homens foram levados ao hospital com queimaduras após o acidente. A polícia busca um gerente do IRS que ainda está desaparecido.