Americano preso na Coreia do Norte retorna aos EUA Um cidadão norte-americano retornou aos Estados Unidos nesta quarta-feira após passar quase seis meses preso na Coreia do Norte. Jeffrey Fowle viajou para Ohio, onde mora, e se reencontrou com sua esposa, seus três filhos e outros familiares na base da Força Aérea de Wright-Patterson.