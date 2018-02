Americano que planejava se unir a grupo terrorista pega 25 anos de prisão

Promotores federais disseram que o homem de 26 anos de Long Island fugiu para Londres a caminho do Iêmen em janeiro de 2012. Ele foi, porém, impedido de prosseguir viagem pelos agentes de imigração do Reino Unido e então retornou aos EUA.

Uma vez que retornou, segundo promotores, Zea deu dinheiro e instruiu o comparsa Justin Kaliebe sobre como enganar a vigilância das autoridades. Kaliebe também admitiu a culpa no caso e deve receber sua sentença no próximo mês. Fonte: Associated Press.