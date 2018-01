Americano recupera carro roubado após 30 anos Um americano conseguiu reaver um carro esporte que tinha sido roubado há 33 anos, na Califórnia. O Corvette 1969 estava para ser embarcado em um navio para um comprador na Suécia, quando autoridades alfandegárias dos EUA, em uma operação rotineira, descobriram que o número de identificação registrado do carro era de um veículo roubado em 1969, em Nova York. Alan Poster tinha comprado o carro como um jeito de tentar superar o divórcio pelo qual passava, disse ao New York Times na edição desta terça-feira. Alguns meses depois, seu carro foi roubado de uma garagem de Manhattan. Poster, agora com 63 anos, a muito já tinha perdido a esperança de reaver o seu carro, e se mudou da Califórnia, vivendo agora em uma cidade próxima a São Francisco. A polícia de Nova York tinha até 1º de janeiro para descobrir quem era o dono original antes do carro ser embarcado. Eles não tinham nome ou endereço do proprietário, então eles passaram quatro dias estudando arquivos antigos e microfilmes até encontrar a informação necessária. Não se sabe o que aconteceu com o carro após o roubo. Aparentemente, ninguém tentou registrá-lo. Antes azul, o Corvette agora é prata, com o interior vermelho e estão faltando algumas partes. Mas o carro que valia 6 mil dólares em 1968, hoje vale algo entre 20 mil e 60 mil dólares, disse um colecionador de carros antigos na Flórida. "Ele nunca mais ficará longe de mim", disse Poster. "Eles terão que me matar para pegar esse carro".