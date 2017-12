Americano revoltado causa destruição com trator O pacato proprietário de uma loja na cidade de Granby, no Estado americano do Colorado, destruiu pelo menos cinco casas e algumas lojas do centro da cidade, além da prefeitura e da casa de um ex-prefeito, com um trator modificado. Segundo a polícia, foi sua reação a uma decisão da câmara de vereadores que o prejudicou. Marvin Heemeyer trocou tiros com a polícia antes de entrar em choque com uma equipe especial da SWAT. Os policiais atiraram mais de 200 vezes contra o trator de Heemever, que foi reforçado com placas metálicas e algumas armas, além de lançarem explosivos. Depois de várias tentativas da equipe especial para retirar Heemever do veículo, o americano se suicidou atirando contra a cabeça, antes de membros da SWAT alcançarem o trator.