Americano se reunirá com negociador do Irã O subsecretário de Estado dos EUA William Burns participará sábado, com colegas ocidentais, de uma reunião na Suíça com o negociador nuclear do Irã, Said Jalili, informou The New York Times. É uma exceção na política de não ter diálogo direto com Teerã. Burns exigirá o fim do enriquecimento de urânio.