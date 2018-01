Americano sequestrado no Equador é achado morto O técnico americano da indústria petroleira Ron Sanders, seqüestrado ao lado de outros estrangeiros em outubro passado no norte do Equador, foi encontrado morto com cinco tiros nas costas na zona da selva, informaram hoje a polícia e a embaixada dos EUA. O corpo do americano estava coberto por um manto branco, onde se lia: "Sou gringo. (Morto) pelo não pagamento de resgate. Companhia HP. Pompeya". Segundo versões da imprensa, os seqüestradores teriam exigido um resgate de US$ 12 milhões pelo grupo, embora outras fontes extra-oficiais tenham mencionado US$ 80 milhões. As autoridades atribuíram a autoria do seqüestro a delinqüentes comuns, mas de início haviam responsabilizado pelo ato os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que costumam invadir pelo território do Equador.