Americanos acham que EUA se afundarão no Iraque durante anos Com a decrescente confiança pública a respeito da condução da guerra no Iraque por parte da administração do presidente George W. Bush, cerca de 70% dos americanos acham que os EUA se afundarão no país árabe durante anos sem conseguir seus objetivos, revelou uma pesquisa. A sondagem, encomendada pela revista Newsweek e divulgada hoje, também mostrou que 6 em cada 10 dos interrogados estão preocupados com que as tropas permaneçam por um longo tempo no Iraque e esse fato faça aumentar os riscos à segurança dos EUA. E 7 em cada 10 estão preocupados com que os custos da guerra provoquem um aumento no déficit público, prejudicando a economia de seu país. A guerra está custando aos EUA pesados US$ 1 bilhão por semana. A pesquisa ouviu 1.011 adultos entre quinta e sexta-feiras, logo após o atentado que destruiu a sede da ONU em Bagdá.