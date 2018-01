Americanos acreditam que têm responsabilidades no Oriente Médio Mais americanos (48%) acreditam agora que os Estados Unidos têm a responsabilidade de resolver o conflito no Oriente Médio, segundo pesquisa CBS-New York Times divulgada nesta sexta-feira. De acordo com o levantamento, 43% dos pesquisados pensam de forma diferente. Há um mês, a relação era praticamente igual. O levantamento, realizado com 1.172 adultos entre domingo e quarta-feira, tem uma margem de erro de três pontos porcentuais. A pesquisa descobriu também que seis em cada 10 americanos consideram correta a forma como o presidente dos EUA, George W. Bush, está lidando com o conflito entre israelenses e palestinos.