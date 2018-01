Americanos apoiam Zapatero quanto à situação no Iraque Um ano depois do início da guerra no Iraque, 49% dos americanos desaprovam a forma como o presidente George W. Bush está lidando com a situação, enquanto 47% disseram aprová-la, segundo uma pesquisa da National Annenberg Election divulgada hoje. Pior o resultado de uma enquete online do site CNN.com. À pergunta ?qual posição você apoia na questão do Iraque?, 54% de 22.606 americanos votantes preferiram a do novo primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodríguez Zapatero. Foram 46% dos americanos que ainda preferiram ficar com a dupla Blair e Bush. Perguntados se valeu a pena ir à guerra, os americanos se mostraram igualmente divididos na sondagem da Annenberg, promovida do começo a meados de março. Uma outra pesquisa realizada no começo do mês pela CNN-USA Today-Gallup mostrou que 55% dos entrevistados diziam que tinha valido a pena lançar a guerra, contra 37% que diziam que não. A sondagem do Gallup questionou o que as pessoas pensavam que ocorreria caso as tropas dos EUA se retirassem do Iraque. Quarenta e oito por cento disseram que o Iraque se afundaria no caos e numa guerra civil, contra 45% que acreditam que os iraquianos seriam capazes de estabelecer um governo estável. Perguntados, na pesquisa da Annenberg, sobre os gastos do governo americano no Iraque, 33% responderam que eles deveriam ser mantidos no nível atual, e 9% afirmaram que eles deveriam ser aumentados. Já 31% querem que haja uma redução, enquanto 22% afirmaram que o governo não deveria mandar mais nenhum dólar para o país árabe.