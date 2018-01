Americanos atacam hotel com jornalistas Mais três jornalistas internacionais morreram hoje em Bagdá como conseqüência dos bombardeios anglo-americanos. Com essas mortes, sobe para 12 o número de vítimas entre os enviados da imprensa desde que começou a guerra há 20 dias. Um cinegrafista da agência britânica Reuters morreu hoje antes de chegar ao hospital após ficar gravemente ferido no bombardeio sobre o Hotel Palestine, onde está a maior parte da imprensa internacional. Em virtude do mesmo ataque, morreu o cinegrafista espanhol José Couso. Ele foi socorrido com vida, mas faleceu mais tarde no hospital, quando se preparava para ter uma perna amputada. Couso trabalhava para a Telecinco, da Espanha. Outros três jornalistas que estavam no hotel Palestine ficaram feridos com menor gravidade, disse a jornalista Gabriella Simoni da televisão italiana. Em outro episódio, o enviado da cadeia de televisão árabe Al-Jazira, Tareq Ayoub, morreu nesta madrugada. Outro jornalista ficou ferido no bombardeio aéreo ao escritório da emissora em Bagdá. Ainda hoje, os Estados Unidos atacaram a redação da Abu Dhabi TV em Bagdá, de acordo com a emissora. Um grupo de pessoas foi visto deixando o edifício com um ferido, que foi levado às pressas a um hospital. Funcionários da emissora não foram encontrados para fornecer mais detalhes. O ministro de Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sahhaf, acusou aos norte-americanos de "atos histéricos". O vice-diretor de operações, Vincent Brooks, tentou explicar o ataque. Disse que o tanque respondeu a tiros disparados do hall do hotel. Depois explicou que o disparo do tanque atingiu a parte superior do edifício "talvez por erro". Por fim, sugeriu que as alegações são prematuras e seriam necessárias "mais informações para analisar o ocorrido". "Em nenhum momento vi ou escutei franco-atiradores que dispararam do hotel", acrescentou Simoni, que está hospedada no hotel bombardeado por tanques norte-americanos. O cinegrafista da Reuters que morreu hoje, Taras Protsyuk, de 35 anos, era ucraniano e trabalhava para a agência britânica desde 1993. O redator-chefe da Reuters, Geert Linnebank, disse: "Estamos destruídos pela morte de Taras, que se distinguiu por seu grande profissionalismo na cobertura de alguns dos conflitos mais violentos da última década." Segundo o testemunho de Gabriella Simoni, da cadeia Tg5, o projétil norte-americano acertou os andares 14 e 15, destruindo o escritório da Reuters. "Era quase meio-dia em Bagdá. Eu estava no 16° andar do hotel quando senti o estouro e me vi envolta por estilhaços de vidro e fumaça. O disparo acertou os pisos 14 e 15, na face do prédio voltada para o rio (Tigre). Essa parte do edifício estava cheia de jornalistas, pois de lá é possível ver a zona das operações", contou Gabriella. O correspondente da cadeia Sky News em Bagdá, David Chater, assegurou que o ataque ao Hotel Palestine "não foi um acidente". "Não escutei nem um só disparo proveniente de nenhuma zona próxima nem do hotel", disse Chater. Ontem, morreram - aparentemente atingidos por um míssil iraquiano - o enviado especial do semanário alemão Focus, Christian Liebig, e o enviado do jornal espanhol El Mundo, Julho Anguita Parrado. Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano expressou hoje as condolências do governo dos EUA à cadeia Al-Jazira pela morte do jornalista em Bagdá.