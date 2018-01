Americanos cercam mesquita, reduto de xiítas, em Najaf Milheres de soldados norte-americanos e iraquianos lançaram hoje, em Najaf, uma ampla ofensiva contra os milicianos leais ao clérigo xiíta Muqtada al-Sadr. Os combates se concentraram em torno de uma mesquita, reduto do líder rebelde. Enormes colunas de fumaça negra são vistas no centro da cidade. Apenas hoje, morreram pelo menos cinco civis, segundo um funcionário do sistema de saúde da cidade. Dois soldados ficaram feridos ao serem atingidos por um morteiro na área do cemitério que está localizado ao lado da mesquita onde se refugiam os xiítas. A cidade está praticamente abandonada, já que os moradores fugiram para locais mais afastados do centro dos combates. ?Começaram as principais operações para se destruir essa milícia?, disse o major da Infantaria da Marinha norte-americana, David Holahan.