WASHINGTON - Os americanos tradicionalmente comemoram 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos.

O feriado é o mais importante do país, celebrado com paradas, eventos esportivos e fogos de artifícios. A bandeira americana é hasteada e decorações com fitas azuis, vermelhas e brancas são utilizadas em cerimônias públicas.

Veja fotos das celebrações no país e no exterior: