Americanos confiam mais no Congresso que em Bush Dois terços dos americanos têm uma opinião negativa sobre a forma como o presidente George W. Bush conduz a Guerra do Iraque, segundo uma enquete publicada nesta segunda-feira, 26, pelo jornal The Washington Post. Enquanto o nível de aprovação de Bush segue marcado pela Guerra do Iraque, a maioria dos americanos, segundo a pesquisa, confia mais agora no Congresso, com maioria democrata, que no presidente para uma solução positiva. Uma parcela de 54% dos entrevistados acha que o Congresso tem um enfoque mais claro sobre a situação no Iraque, Enquanto 34% têm mais confiança em Bush. Quanto à gestão geral do presidente, a enquete registrou um nível de desaprovação de 62% dos entrevistados e um apoio de 36%. A pesquisa, realizada de forma conjunta com a rede "ABC" de televisão, entrevistou 1.082 adultos e tem uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo.