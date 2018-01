Americanos confirmam 10 mortes em Falluja Pelo menos 10 pessoas morreram hoje quando soldados norte-americanos em Falluja, a oeste de Bagdá, dispararam em resposta a um ataque de homens armados iraquianos, informou hoje um porta-voz do comando central anglo-americano. O porta-voz militar Christopher Hurt, de 82ª Divisão Aerotransportada, disse que os soldados "foram atacados a noite por um grupo de iraquianos armados com Kalashnikov" na localidade situada a 50 quilômetros a oeste de Bagdá. Hurt disse que sua unidade, que ocupa uma escola, tentava dispersar uma marcha de cerca de 200 pessoas que gritavam frases anti-americanas quando, imprevistamente, dois homens a bordo de uma motocicleta saíram do centro da marcha e começaram a disparar contra a escola com Ak-47. Um correspondente da cadeia Al Jazira, que falou em 15 mortes, assegurou que alguém da multidão começou a lançar pedras contra os soldados, que responderam disparando. Veja o especial :