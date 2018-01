Americanos consideram guerra no Iraque um sucesso A maioria dos americanos considera a guerra no Iraque um sucesso, segundo a última pesquisa The New York Times/CBS News. E uma maioria diz que a percepção de vitória resistirá, mesmo se Saddam Hussein continuar foragido ou os Estados Unidos não conseguirem encontrar armas químicas ou nucleares. Mas uma maioria continua opondo-se a uma política de ataque preventivo como a que o presidente Bush invocou para invadir o Iraque e acredita que a Casa Branca, encorajada pelo sucesso, voltará o poderio militar do país contra a Coréia do Norte, Síria ou Irã. Nos Estados Unidos, a queda de Bagdá fortaleceu a posição política de Bush. A pesquisa concluiu que 73% dos americanos aprovam seu desempenho - contra 59% na semana anterior à guerra - e que seu índice de aprovação entre os democratas é de 61%. A pesquisa, realizada durante o fim de semana, mostrou que, pela primeira vez desde 2001, uma maioria dos americanos - 62% - acredita que o país está vencendo a guerra contra o terrorismo. E houve uma queda pronunciada no número de pessoas que teme represálias terroristas nos EUA por causa da invasão do Iraque. A pesquisa indicou que 79% aprovam a maneira como Bush lida com o Iraque, o índice mais alto já registrado. Veja o especial :