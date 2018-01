Americanos continuam a abrir caminho para Bagdá Forças iraquianas dispararam artilharia, morteiros e granadas propelidas por foguetes contra forças americanas na cidade de Diwaniya, em meio a um combate feroz com os fuzileiros navais dos EUA. Pelo menos 90 iraquianos foram mortos em combate nos arredores da cidade, e pelo menos 44, incluindo alguns oficiais da Guarda Republicana, foram aprisionados. Não há informação sobre baixas americanas. A nordeste de Diwaniya houve pesados bombardeios nas proximidades de Kut, cidade próxima a Bagdá, sobre o rio Tigre, com o objetivo de abrir caminho para as forças de solo. Os fuzileiros também se apossaram da base aérea de Qalat Sukkar, a sudeste de Kut. Nos arredores de Basra, a segunda maior cidade do Iraque, tropas britânicas, encarregadas de proteger uma ponte de importância estratégica, trocaram tiros com forças iraquianas. Diwaniya, a 120 km de Bagdá, fica numa das três principais rotas sul-norte que as forças anglo-americanas estão usando para chegar à capital. Fuzileiros entraram em Diwaniya, avançaram dois quarteirões e ouviram, dos moradores, onde encontrar a sede local do Partido Baath, de Saddam Hussein, e o quartel militar da onde vinham sendo disparadas granadas, segundo fontes dos EUA. ?Eles estavam atirando dos prédios, de trincheiras, de toda parte. Eles apareciam e atiravam. Estavam atrás dos ônibus. Você diz o lugar, eles estavam lá?, disse o capitão Patrick Irish. Durante a noite, aviões bombardearam posições iraquianas ao redor de Karbala e Hindiya, a 80 km de Bagdá, num esforço de abrir o caminho para a invasão de Bagdá pelas tropas americanas. O bombardeio veio em apoio ao V Corpo do Exército e atingiu bases de mísseis terra-ar e uma ponte sobre o rio Eufrates. Em Bagdá, o ministro da Informação Mohammed Saeed al-Sahhaf disse que 56 pessoas foram mortas e 268 feridas durante a noite, incluindo 24 mortas em Bagdá. O ministro denunciou ainda a morte de 33 civis, entre eles nove crianças, durante um bombardeio a áreas civis da cidade Hilla. Explosões iluminaram o céu de Basra nesta terça-feira, onde forças iraquianas vêm mantendo as tropas britânicas em xeque há dias. Os britânicos responderam a dois ataques de morteiro, um pela manhã e outro no meio da tarde. A rede de TV Al-Jazira informou ataques aéreos nos arredores da cidade e imagens mostraram uma nuvem branca e fumaça negra se erguendo. A Al-Jazira disse que o bairro de Tannouma foi alvejado, assim como um prédio do governo no centro de Basra. Centenas de civis continuam a fugir da cidade, com carros e caminhonetes lotados de gente e bagagem. Forças americanas desfecharam uma feroz barragem de artilharia contra posições da Guarda Republicana ao redor de Karbala, usando mísseis Tomahawk, artilharia e bombardeiros B-52. Um porta-voz da Marinha informou que 15 mísseis de cruzeiro foram disparados de navios no Golfo Pérsico contra bases da Guarda, em Bagdá e nos arredores da cidade. Soldados da 3ª Divisão de Infantaria relaxaram na cidade de Hindiya, sobre o rio Eufrates, após batalhas encarniçadas nas ruas da cidade, travadas na véspera. ?Temos que evitar que esses caras fiquem complacentes, achando que dá para encarar qualquer coisa que os iraquianos joguem na gente?, disse o tenente-coronel Philip DeCamp. Ele avisou que a defesa iraquiana mais próxima de Bagdá terá armas melhores. Veja o especial :